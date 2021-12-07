***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 11:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981381
BIST
13:111.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 24,27
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:1113,7416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0560
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:1115,5015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0783
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:11784,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,76
|Açılış
|: 784,51
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:11
|INTEM
|66,00
|27.771.124
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.948.754
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.300.542
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,23
|274.597.076
|% -8,98
|
|ACSEL
|21,16
|39.743.309
|% -6,62
|
|ISBTR
|47.999,90
|146.000
|% -5,88
|
|SISE
|14,26
|2.474.378.914
|% 6,90
|
|KRDMD
|9,60
|1.462.785.167
|% 3,23
|
|THYAO
|19,22
|1.183.513.841
|% 2,84
|
|ASELS
|22,96
|1.162.958.197
|% 1,86
|
|GARAN
|11,82
|1.095.800.507
|% -0,17
|
|ODAS
|1,67
|300.856.660
|% 1,21
|
|SISE
|14,26
|2.474.378.914
|% 6,90
|
|YKBNK
|3,52
|553.827.412
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,60
|1.462.785.167
|% 3,23
|
|KLGYO
|2,23
|274.597.076
|% -8,98
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7296
|13,7416
|% -0,41
|
|Euro
|15,4783
|15,5015
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,1282
|18,2191
|% -0,59
|
|Frank
|14,7806
|14,8696
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6451
|3,6633
|% -0,59
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,07
|
|Altın Gr.
|784
|785
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.165
|5.294
|-35,25
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|-17,06
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|1,71
|