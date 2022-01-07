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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.01.2022 10:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
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Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989700


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:512.019
Değişim :  0,55% |  11,13
Açılış :  2.020  
Önceki Kapanış :  2.008  
En Yüksek
2.032 En Düşük
2.014
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 113,40 5.850.079 % 9,99  
UZERB 51,20 1.132.083 % 9,97  
LIDFA 4,76 27.759.628 % 9,93  
BRMEN 2,12 155.551 % 9,84  
RODRG 18,23 401.443 % 8,77  
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11:49 Alış Satış %  
Dolar 13,7977 13,8371 % -0,03  
Euro 15,6154 15,6680 % 0,15  
Sterlin 18,7064 18,8002 % 0,49  
Frank 14,9896 15,0799 % 0,52  
Riyal 3,6793 3,6978 % 0,39  
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11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 2,21  
Altın Gr. 796 796 2,56  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 -0,05  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,00  
B. Petrol 82,27 82,27 0,28  
Seans Raporu 11:49
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