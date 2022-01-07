***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989706
BIST
11:072.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,30
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.018
11:0713,8344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0075
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:0715,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:07796,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,84
|Açılış
|: 796,43
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KRSTL
|3,80
|17.066.437
|% 6,74
|
|ELITE
|19,84
|59.558.913
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,59
|2.087.661
|% -3,90
|
|SANFM
|27,84
|1.644.805
|% -3,00
|
|GARAN
|11,62
|784.694.580
|% 1,22
|
|THYAO
|24,82
|697.415.051
|% -0,16
|
|EREGL
|30,54
|654.803.041
|% 1,13
|
|KRDMD
|10,91
|520.600.278
|% 3,02
|
|SISE
|15,00
|512.372.817
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,55
|258.858.849
|% 1,72
|
|GARAN
|11,62
|784.694.580
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,91
|520.600.278
|% 3,02
|
|PETKM
|9,61
|463.600.767
|% 2,45
|
|TSKB
|1,54
|59.955.757
|% 1,99
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8154
|13,8344
|% -0,05
|
|Euro
|15,6304
|15,6524
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,6220
|18,7154
|% 0,04
|
|Frank
|14,9241
|15,0140
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% 0,01
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,69
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,07
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|0,44
|
Seans Raporu
11:07
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11:22XU100
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11:20BFREN
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11:19HURGZ
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 049, 082 adet işlem