***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989710
BIST
11:532.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,76
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:5313,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:5315,6634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:53796,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,75
|Açılış
|: 796,34
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.775.417
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.240.516
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,34
|2.448.149
|% -6,17
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,01
|9.184.984
|% -4,72
|
|GARAN
|11,70
|1.818.931.722
|% 1,92
|
|THYAO
|24,54
|1.100.943.740
|% -1,29
|
|EREGL
|30,60
|943.652.889
|% 1,32
|
|KRDMD
|11,04
|845.883.258
|% 4,25
|
|SISE
|14,97
|707.242.571
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,61
|592.561.314
|% 3,44
|
|GARAN
|11,70
|1.818.931.722
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,04
|845.883.258
|% 4,25
|
|PETKM
|9,52
|656.992.353
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,32
|139.996.667
|% 2,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7990
|13,8493
|% 0,05
|
|Euro
|15,6205
|15,6634
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6843
|18,7780
|% 0,37
|
|Frank
|14,9711
|15,0613
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6750
|3,6934
|% 0,27
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,28
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,77
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|0,27
|