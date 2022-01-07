***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989712
BIST
10:512.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,81
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:5113,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:5115,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:51794,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,95
|Açılış
|: 794,54
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|OSMEN
|28,48
|2.575.969
|% 7,31
|
|ELITE
|19,84
|58.764.579
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,30
|2.004.019
|% -6,53
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|SANFM
|27,84
|1.136.833
|% -3,00
|
|EREGL
|30,66
|540.075.774
|% 1,52
|
|THYAO
|25,28
|514.749.653
|% 1,69
|
|KRDMD
|10,86
|436.601.794
|% 2,55
|
|SISE
|15,00
|405.977.186
|% 1,01
|
|PETKM
|9,68
|400.726.927
|% 3,20
|
|PETKM
|9,68
|400.726.927
|% 3,20
|
|KRDMD
|10,86
|436.601.794
|% 2,55
|
|YKBNK
|3,52
|97.313.333
|% 0,86
|
|SISE
|15,00
|405.977.186
|% 1,01
|
|ODAS
|1,39
|36.759.545
|% 1,46
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8162
|13,8552
|% 0,10
|
|Euro
|15,6134
|15,6732
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,6234
|18,7168
|% 0,05
|
|Frank
|14,9184
|15,0083
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6650
|3,6834
|% 0,00
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,18
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,67
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|0,53
|
Seans Raporu
10:49
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