***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989705
BIST
11:182.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,03
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:1813,8356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0063
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:1815,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:18795,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,71
|Açılış
|: 795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,64
|18.232.922
|% 7,16
|
|ELITE
|19,84
|59.690.353
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,65
|2.097.868
|% -3,36
|
|TUCLK
|14,93
|3.151.101
|% -3,05
|
|GARAN
|11,62
|980.748.943
|% 1,22
|
|THYAO
|24,82
|853.780.146
|% -0,16
|
|EREGL
|30,48
|751.886.176
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,91
|598.055.923
|% 3,02
|
|SISE
|14,96
|577.185.655
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,56
|344.165.844
|% 2,01
|
|GARAN
|11,62
|980.748.943
|% 1,22
|
|PETKM
|9,55
|567.042.974
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,91
|598.055.923
|% 3,02
|
|TSKB
|1,54
|71.342.418
|% 1,99
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8208
|13,8356
|% -0,05
|
|Euro
|15,6305
|15,6550
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,6405
|18,7340
|% 0,14
|
|Frank
|14,9370
|15,0270
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6679
|3,6863
|% 0,08
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,28
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,23
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31KUYAS
Yüzde 6.34 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 359 adet işlem
-
11:30BFREN
Yüzde 4.09 oranında artışla 1, 217.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278 adet işlem
-
11:29KRSTL
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 923, 131 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.49 ) 2, 231
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM