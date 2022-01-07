***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 10:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989713
BIST
10:442.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,92
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:4413,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:4415,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0248
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:44794,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,16
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:42
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|OSMEN
|28,40
|2.195.398
|% 7,01
|
|ELITE
|19,84
|58.560.604
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,29
|1.913.322
|% -6,62
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|NIBAS
|13,40
|12.152.236
|% -2,97
|
|EREGL
|30,74
|514.755.361
|% 1,79
|
|THYAO
|25,26
|478.148.583
|% 1,61
|
|KRDMD
|10,87
|412.809.772
|% 2,64
|
|PETKM
|9,68
|385.686.046
|% 3,20
|
|SISE
|15,03
|384.941.481
|% 1,21
|
|PETKM
|9,68
|385.686.046
|% 3,20
|
|KRDMD
|10,87
|412.809.772
|% 2,64
|
|YKBNK
|3,51
|95.428.558
|% 0,57
|
|ODAS
|1,38
|36.412.234
|% 0,73
|
|SISE
|15,03
|384.941.481
|% 1,21
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8094
|13,8336
|% -0,06
|
|Euro
|15,6158
|15,6489
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,6933
|18,7871
|% 0,42
|
|Frank
|14,9684
|15,0586
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6772
|3,6957
|% 0,33
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,11
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,67
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,00
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,51
|
Seans Raporu
10:42
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