***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006844
BIST
16:182.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 38,27
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:1814,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0534
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:1815,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0145
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:18879,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,25
|Açılış
|: 879,51
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PKENT
|374,00
|18.799.585
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.102.354.899
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|511.854.868
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,89
|148.860.063
|% 9,73
|
|AKFGY
|3,25
|125.264.032
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|37.670.998
|% -4,12
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KRDMD
|13,56
|3.157.161.778
|% 5,44
|
|THYAO
|25,96
|2.040.172.381
|% -0,08
|
|EREGL
|36,08
|1.749.610.450
|% 4,64
|
|ASELS
|24,06
|1.714.832.754
|% 4,79
|
|GARAN
|11,75
|1.163.936.672
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,56
|3.157.161.778
|% 5,44
|
|YKBNK
|3,67
|448.765.758
|% 0,55
|
|GARAN
|11,75
|1.163.936.672
|% 1,12
|
|PETKM
|7,85
|766.296.083
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,62
|221.018.202
|% 1,55
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1335
|14,1382
|% 0,34
|
|Euro
|15,6711
|15,7047
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,8703
|18,9649
|% 0,26
|
|Frank
|15,3112
|15,4034
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7586
|3,7774
|% 0,39
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,73
|
|Altın Gr.
|879
|880
|7,25
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.804
|5.949
|22,60
|
|Yarım
|2.805
|2.878
|10,93
|
|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,46
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,12
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,72
|