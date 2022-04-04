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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.04.2022 17:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015626


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
17:452.305
Değişim :  2,35% |  52,93
Açılış :  2.264  
Önceki Kapanış :  2.252  
En Yüksek
2.305 En Düşük
2.264
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 88,00 193.393.144 % 10,00  
ARMDA 78,10 6.837.408 % 10,00  
IPEKE 18,95 163.155.604 % 9,98  
AYGAZ 30,26 123.686.220 % 9,96  
ACSEL 30,90 41.122.548 % 9,96  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Dolar 14,6865 14,7181 % 0,24  
Euro 16,1643 16,1820 % -0,22  
Sterlin 19,2386 19,3351 % 0,21  
Frank 15,8166 15,9119 % 0,09  
Riyal 3,9075 3,9271 % 0,13  
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 10,58  
Altın Gr. 913 913 3,93  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,13  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 -0,11  
B. Petrol 108 108 3,58  
Seans Raporu 17:43
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