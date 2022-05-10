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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.05.2022 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028386


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 24,12 17.010.799 % 9,94  
IHAAS 22,58 4.030.197 % 9,93  
LIDFA 7,66 26.087.813 % 9,90  
ACSEL 46,72 12.949.601 % 9,77  
DENGE 2,02 37.658.193 % 9,19  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 15,2497 15,2553 % 1,13  
Euro 16,1012 16,1233 % 1,14  
Sterlin 18,7623 18,8564 % 1,18  
Frank 15,3201 15,4124 % 1,34  
Riyal 4,0557 4,0760 % 1,15  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 5,18  
Altın Gr. 913 913 14,20  
Cumhuriyet 6.171 6.264 48,00  
Tam 6.137 6.293 40,81  
Yarım 2.966 3.044 19,74  
Çeyrek 1.488 1.522 9,87  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,11  
Gümüş Gr. 10,78 10,79 0,21  
B. Petrol 106 106 0,04  
Seans Raporu 16:35
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