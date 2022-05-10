***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028390
BIST
16:252.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,06
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:2515,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1724
|Açılış
|: 15,3220
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:2516,1402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1991
|Açılış
|: 16,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:25913,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,37
|Açılış
|: 913,65
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,61
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:25
|PKENT
|229,40
|69.803.180
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.978.333
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.993.911
|% 9,93
|
|ACSEL
|46,78
|12.722.526
|% 9,92
|
|GEDZA
|24,68
|61.307.997
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.819.772
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|26.899.223
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,16
|29.050.001
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|681.706.726
|% -6,23
|
|SISE
|19,95
|2.649.075.726
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,69
|2.252.430.596
|% 2,20
|
|THYAO
|42,48
|2.017.592.628
|% 0,43
|
|EREGL
|34,44
|1.813.569.117
|% 2,74
|
|ASELS
|24,20
|1.667.428.963
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,80
|1.338.061.399
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,24
|463.759.446
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,86
|765.608.502
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,69
|2.252.430.596
|% 2,20
|
|SISE
|19,95
|2.649.075.726
|% 3,58
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2520
|15,2574
|% 1,14
|
|Euro
|16,1167
|16,1402
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,7569
|18,8509
|% 1,15
|
|Frank
|15,3137
|15,4059
|% 1,29
|
|Riyal
|4,0557
|4,0761
|% 1,15
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,37
|
|Altın Gr.
|913
|914
|14,37
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.142
|6.298
|46,02
|
|Yarım
|2.969
|3.046
|22,26
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,41
|
Seans Raporu
16:25
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16:40
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16:40
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