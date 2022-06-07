***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 16:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035366
BIST
17:322.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,36
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:3216,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1742
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:3217,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2556
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9971
En Düşük
17,7366
17:32994,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,86
|Açılış
|: 994,83
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MARTI
|1,38
|67.376.397
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.214.593
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.469
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.146.026
|% 9,94
|
|BIOEN
|7,01
|397.981.357
|% 9,87
|
|TOASO
|73,30
|1.540.955.804
|% -6,92
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|RODRG
|16,10
|2.447.885
|% -4,73
|
|KUYAS
|6,91
|49.115.805
|% -4,56
|
|TEKTU
|1,68
|38.861.033
|% -4,00
|
|THYAO
|48,22
|5.898.220.558
|% 0,75
|
|SISE
|23,06
|2.588.613.635
|% 5,39
|
|SASA
|43,90
|2.567.319.375
|% -0,86
|
|SAHOL
|21,10
|1.809.547.032
|% 0,76
|
|GARAN
|15,61
|1.546.163.765
|% -3,28
|
|ODAS
|2,98
|1.071.345.150
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,84
|697.232.967
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.087.620.872
|% -2,01
|
|DOHOL
|4,25
|891.711.708
|% 1,43
|
|KARSN
|7,31
|1.417.607.278
|% 0,83
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7362
|16,7476
|% 1,05
|
|Euro
|17,9597
|17,9967
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,9096
|21,0144
|% 1,07
|
|Frank
|17,1079
|17,2109
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4494
|4,4717
|% 1,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,73
|
|Altın Gr.
|995
|996
|14,91
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,17
|
Seans Raporu
17:30
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 68 kaybederek (% -0.49 ) 2, 369
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