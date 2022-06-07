***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 16:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035369
BIST
17:122.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -10,11
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:1216,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1710
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:1217,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2259
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
17:12995,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,97
|Açılış
|: 995,73
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.080.105
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|7.028.084
|% 9,74
|
|QUAGR
|29,62
|113.648.418
|% 9,70
|
|TOASO
|73,40
|1.520.461.155
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KNFRT
|7,61
|40.298.831
|% -4,28
|
|KUYAS
|6,94
|48.681.551
|% -4,14
|
|DOKTA
|25,18
|2.153.217
|% -4,11
|
|THYAO
|48,34
|5.626.757.770
|% 1,00
|
|SASA
|43,98
|2.503.465.364
|% -0,68
|
|SISE
|22,82
|2.217.210.801
|% 4,30
|
|SAHOL
|21,12
|1.739.999.483
|% 0,86
|
|TOASO
|73,40
|1.520.461.155
|% -6,79
|
|ODAS
|2,98
|1.049.968.720
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,83
|678.053.705
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,90
|1.042.825.801
|% -1,61
|
|KARSN
|7,30
|1.403.943.896
|% 0,69
|
|TSKB
|2,40
|429.785.213
|% 3,00
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7381
|16,7495
|% 1,06
|
|Euro
|17,9141
|17,9544
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,8979
|21,0027
|% 1,01
|
|Frank
|17,1109
|17,2140
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4476
|4,4699
|% 1,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,94
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,01
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|98,00
|
|Tam
|6.617
|6.783
|91,79
|
|Yarım
|3.198
|3.281
|44,40
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|22,20
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,10
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 26 kaybederek (% -0.59 ) 2, 925
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17:25XU100
Endeks 2, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 40, 003.00 milyon TL de
-
17:24HEKTS
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 085, 393 adet işlem
-
17:23TEKTU
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 486, 852 adet işlem
-
17:22TOASO
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 614, 672 adet işlem