***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2022 17:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036540
BIST
13:022.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,79
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:0217,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0288
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:0218,1730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0835
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:021.011,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,00
|Açılış
|: 1.011,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:00
|MAVI
|47,30
|85.169.705
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|9.636.189
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.511.153
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.113.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|OYYAT
|62,35
|53.753.598
|% -9,44
|
|TSGYO
|6,13
|84.797.122
|% -9,19
|
|DOCO
|1.571,00
|19.937.779
|% -4,21
|
|MAGEN
|12,94
|63.278.302
|% -3,50
|
|HEKTS
|31,00
|347.143.420
|% -3,19
|
|THYAO
|48,18
|2.767.203.868
|% -0,33
|
|SISE
|22,54
|1.043.168.010
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,67
|1.000.076.550
|% 3,58
|
|YKBNK
|4,80
|914.523.322
|% 3,23
|
|GARAN
|15,39
|861.311.564
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,80
|914.523.322
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,66
|355.179.172
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,16
|533.063.112
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,67
|1.000.076.550
|% 3,58
|
|TSKB
|2,45
|234.467.075
|% 2,51
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0853
|17,0888
|% -0,17
|
|Euro
|18,1193
|18,1730
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,1972
|21,3035
|% -0,87
|
|Frank
|17,3321
|17,4365
|% -0,61
|
|Riyal
|4,5373
|4,5600
|% -0,51
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-4,53
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.683
|6.867
|-61,65
|
|Yarım
|3.230
|3.322
|-29,82
|
|Çeyrek
|1.620
|1.661
|-14,92
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,64
|