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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.07.2022 11:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041007


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.444  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,44 7.272.954 % 9,13  
BERA 15,19 251.737.193 % 8,58  
KMPUR 36,54 88.037.892 % 8,11  
MNDRS 3,52 20.570.845 % 7,98  
ULUUN 24,54 59.470.635 % 7,92  
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13:47 Alış Satış %  
Dolar 16,8132 16,8243 % 0,42  
Euro 17,5789 17,5961 % 0,67  
Sterlin 20,3378 20,4398 % 0,65  
Frank 17,4578 17,5630 % 0,39  
Riyal 4,4675 4,4899 % 0,36  
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13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -6,71  
Altın Gr. 976 977 0,67  
Cumhuriyet 6.526 6.625 9,00  
Tam 6.527 6.607 17,00  
Yarım 3.195 3.231 9,00  
Çeyrek 1.600 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,87 -0,03  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,21  
Seans Raporu 13:47
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