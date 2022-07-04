***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 11:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041009
BIST
12:202.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,42
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
12:2016,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0687
|Açılış
|: 16,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8242
En Düşük
16,7215
12:2017,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1259
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6048
En Düşük
17,4493
12:20977,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,76
|Açılış
|: 977,81
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler12:20
|OYAYO
|9,44
|6.246.911
|% 9,13
|
|MNDRS
|3,53
|14.740.235
|% 8,28
|
|KLKIM
|23,48
|60.716.156
|% 7,81
|
|KMPUR
|36,32
|69.539.954
|% 7,46
|
|PEGYO
|2,06
|18.155.922
|% 6,74
|
|CANTE
|40,42
|52.841.221
|% -8,47
|
|MZHLD
|87,90
|11.013.271
|% -5,53
|
|ARMDA
|148,10
|481.216
|% -3,27
|
|MAKIM
|15,68
|91.675.159
|% -3,09
|
|FONET
|12,10
|4.891.816
|% -2,97
|
|THYAO
|49,32
|1.220.961.507
|% 0,04
|
|KOZAL
|198,00
|1.063.539.913
|% 5,88
|
|SISE
|21,76
|745.304.727
|% 1,97
|
|KOZAA
|28,74
|534.603.625
|% 3,16
|
|EREGL
|26,92
|429.082.342
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,84
|266.900.592
|% 1,07
|
|ODAS
|2,86
|178.245.129
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,43
|212.047.593
|% 0,45
|
|SKBNK
|1,09
|39.572.620
|% 2,83
|
|SISE
|21,76
|745.304.727
|% 1,97
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8181
|16,8232
|% 0,41
|
|Euro
|17,5900
|17,6048
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,3136
|20,4155
|% 0,53
|
|Frank
|17,4599
|17,5651
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4678
|4,4902
|% 0,37
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,04
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|12,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|18,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|9,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,55
|