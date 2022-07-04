***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 11:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041016
BIST
13:432.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 27,76
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
13:4316,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0665
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8268
En Düşük
16,7215
13:4317,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1217
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6006
En Düşük
17,4493
13:43976,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 976,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler13:43
|OYAYO
|9,44
|7.272.954
|% 9,13
|
|BERA
|15,19
|251.737.193
|% 8,58
|
|KMPUR
|36,54
|88.037.892
|% 8,11
|
|MNDRS
|3,52
|20.570.845
|% 7,98
|
|ULUUN
|24,54
|59.470.635
|% 7,92
|
|CANTE
|40,66
|61.236.457
|% -7,93
|
|MZHLD
|86,65
|14.966.430
|% -6,88
|
|MAKIM
|15,33
|109.233.985
|% -5,25
|
|YONGA
|22,60
|36.562
|% -4,48
|
|BMSCH
|11,13
|73.915.562
|% -4,38
|
|THYAO
|49,24
|1.380.911.660
|% -0,12
|
|KOZAL
|198,00
|1.276.227.180
|% 5,88
|
|SISE
|21,78
|860.675.535
|% 2,06
|
|KOZAA
|28,70
|617.179.446
|% 3,02
|
|EREGL
|26,98
|545.745.140
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,89
|510.798.908
|% 2,85
|
|ODAS
|2,85
|236.558.065
|% -1,38
|
|YKBNK
|4,44
|247.181.387
|% 0,68
|
|TSKB
|2,05
|100.270.996
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|144.093.964
|% 1,41
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8186
|16,8210
|% 0,40
|
|Euro
|17,5839
|17,6006
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,3404
|20,4424
|% 0,66
|
|Frank
|17,4587
|17,5639
|% 0,39
|
|Riyal
|4,4684
|4,4908
|% 0,38
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,12
|
|Altın Gr.
|976
|976
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|9,00
|
|Tam
|6.526
|6.605
|15,00
|
|Yarım
|3.194
|3.230
|8,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,20
|