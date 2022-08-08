***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052835
BIST
15:002.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 30,07
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0017,9648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0018,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0825
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:001.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:57
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.644.232
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.115.982
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.377.419
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.190.758
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.781.957
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.486.843
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,02
|20.782.323
|% -9,78
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,30
|194.898.177
|% -9,59
|
|THYAO
|57,95
|3.157.183.179
|% -0,43
|
|EKGYO
|3,58
|1.674.705.402
|% 2,29
|
|EREGL
|28,32
|1.323.216.303
|% 2,68
|
|AKBNK
|9,23
|1.186.966.542
|% -1,49
|
|SISE
|23,82
|1.139.344.483
|% 1,79
|
|EKGYO
|3,58
|1.674.705.402
|% 2,29
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,18
|540.064.728
|% -1,36
|
|YKBNK
|5,18
|1.074.807.975
|% -1,15
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9521
|17,9620
|% 0,28
|
|Euro
|18,3191
|18,3322
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6898
|21,7986
|% 0,62
|
|Frank
|18,6895
|18,8021
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,27
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,08
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-1,18
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12SAFKR
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 480, 673 adet işlem
-
15:10EMNIS
Yüzde 5.63 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382 adet işlem
-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 03 artarak (% 1.15 ) 2, 990
-
15:09XU100
Endeks 2, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 30, 001.00 milyon TL de
-
15:08FENER
Yüzde 5.77 oranında artışla 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 377, 004 adet işlem