***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052833
BIST
14:312.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 30,28
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:3117,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0512
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:3118,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0702
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:311.029,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.029,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:31
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.041.100
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.495.171
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.066.228
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.291.297
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.611.420
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|198.643.288
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,31
|163.607.261
|% -9,32
|
|KZBGY
|41,12
|19.455.393
|% -7,30
|
|THYAO
|58,35
|2.925.371.014
|% 0,26
|
|EKGYO
|3,67
|1.438.480.948
|% 4,86
|
|EREGL
|28,34
|1.271.811.561
|% 2,76
|
|SISE
|23,86
|1.082.402.604
|% 1,97
|
|AKBNK
|9,29
|1.071.893.587
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,67
|1.438.480.948
|% 4,86
|
|TSKB
|3,27
|674.903.718
|% 2,83
|
|SKBNK
|2,38
|485.522.292
|% 7,69
|
|YKBNK
|5,20
|975.101.056
|% -0,76
|
|ALBRK
|1,61
|191.177.062
|% 1,26
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9634
|% 0,29
|
|Euro
|18,3015
|18,3115
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6701
|21,7788
|% 0,52
|
|Frank
|18,6903
|18,8028
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,24
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,25
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-1,59
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
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14:46GARFA
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 834 adet işlem
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14:45EKIZ
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 884 adet işlem
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14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, EKGYO, TCELL
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 98 artarak (% 1.32 ) 2, 460
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, ORMA, VKFYO, OBASE, NETAS, GSRAY, YBTAS, DMSAS, AVTUR