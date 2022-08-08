***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052836
BIST
13:062.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 39,39
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.792
En Düşük
2.759
13:0617,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0565
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:0618,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0736
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:061.026,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.027,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:06
|NETAS
|22,24
|39.723.313
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.045.105
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|188.358.326
|% 9,98
|
|NUHCM
|76,15
|25.412.497
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|13.596.795
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|13.930.072
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|195.622.057
|% -9,80
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|KZBGY
|41,68
|15.245.540
|% -6,04
|
|TMSN
|61,10
|112.303.342
|% -5,12
|
|THYAO
|58,30
|2.338.109.424
|% 0,17
|
|EREGL
|28,30
|1.110.149.553
|% 2,61
|
|AKBNK
|9,35
|898.797.861
|% -0,21
|
|HEKTS
|38,86
|832.002.613
|% 0,41
|
|SASA
|50,95
|831.260.443
|% 2,31
|
|EKGYO
|3,58
|817.420.706
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,42
|393.246.323
|% 9,50
|
|TSKB
|3,29
|489.198.973
|% 3,46
|
|YKBNK
|5,23
|752.962.083
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,40
|265.830.781
|% 2,56
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9687
|% 0,32
|
|Euro
|18,3033
|18,3149
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,6443
|21,7529
|% 0,40
|
|Frank
|18,6677
|18,7802
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,28
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.854
|6.957
|7,00
|
|Tam
|6.891
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.358
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,17
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|-0,80
|