***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052838
BIST
14:192.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,95
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:1917,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:1918,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:191.029,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.029,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:19
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.468.989
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|40.923.406
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|110.534.151
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|189.726.233
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.577.473
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|154.666.752
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|198.138.618
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,96
|18.636.062
|% -7,66
|
|THYAO
|58,50
|2.880.634.485
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,71
|1.388.904.630
|% 6,00
|
|EREGL
|28,40
|1.254.310.235
|% 2,97
|
|SISE
|23,88
|1.061.999.467
|% 2,05
|
|AKBNK
|9,32
|1.052.726.164
|% -0,53
|
|EKGYO
|3,71
|1.388.904.630
|% 6,00
|
|TSKB
|3,31
|610.151.162
|% 4,09
|
|SKBNK
|2,43
|436.908.487
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,23
|949.757.675
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,40
|280.198.454
|% 2,56
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9662
|% 0,30
|
|Euro
|18,3089
|18,3214
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6729
|21,7816
|% 0,54
|
|Frank
|18,6962
|18,8088
|% 0,80
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,25
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,84
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|5,00
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|14,00
|
|Tam
|6.897
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.361
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,20
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,00
|
Seans Raporu
14:19
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