***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 11:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060912
BIST
12:133.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -16,15
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:1318,2416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:1318,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:13999,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,90
|Açılış
|: 999,27
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,00
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ORGE
|12,98
|50.642.257
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.666.023
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.141.396
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.927.189
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|66,35
|30.905.259
|% -5,95
|
|DMSAS
|8,47
|8.394.318
|% -5,89
|
|ISFIN
|8,35
|35.692.415
|% -5,65
|
|YKBNK
|8,04
|4.007.842.772
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,15
|3.239.957.779
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,77
|2.826.123.698
|% 5,76
|
|THYAO
|74,00
|2.594.554.484
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,24
|1.811.288.619
|% -2,75
|
|EKGYO
|4,77
|2.826.123.698
|% 5,76
|
|YKBNK
|8,04
|4.007.842.772
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,15
|3.239.957.779
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,24
|1.811.288.619
|% -2,75
|
|VAKBN
|10,70
|1.701.618.544
|% 6,15
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2320
|18,2416
|% 0,04
|
|Euro
|18,0643
|18,0712
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8889
|20,9936
|% -0,21
|
|Frank
|18,4711
|18,5823
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|3,20
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|8,00
|
|Tam
|6.774
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|0,21
|
Seans Raporu
12:13
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12:28AYEN
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