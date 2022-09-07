***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 11:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060927
BIST
11:533.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -20,72
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:5318,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:5318,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:53999,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 999,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ORGE
|12,98
|50.262.631
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|82.826.872
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|22.419.944
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.629.149
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,18
|33.588.964
|% -7,57
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,05
|1.088.152
|% -6,51
|
|ALKA
|66,35
|28.398.416
|% -5,95
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|THYAO
|74,15
|2.522.472.362
|% 0,68
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,80
|1.631.553.422
|% 7,14
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2286
|18,2438
|% 0,05
|
|Euro
|18,0803
|18,0904
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9037
|21,0085
|% -0,14
|
|Frank
|18,4864
|18,5977
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,66
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.774
|6.864
|24,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-0,38
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 23 kaybederek (% -0.70 ) 3, 005
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12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, BRKO, BRMEN, ROYAL, CUSAN, ORGE
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12:06
HALKB, DESA, CUSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:06
COSMO, MTRKS, DOGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:06
Bu seansda işlem gören 271 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 154 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem