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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

21.09.2022 15:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064499


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BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 3,96 956.621.379 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.637.298 % 10,00  
BAGFS 21,86 113.798.299 % 9,96  
ULUFA 7,19 56.256.553 % 9,94  
EGGUB 66,95 77.609.017 % 9,93  
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15:57 Alış Satış %  
Dolar 18,3221 18,3327 % 0,08  
Euro 18,1925 18,2038 % -0,28  
Sterlin 20,7285 20,8324 % -0,22  
Frank 18,9493 19,0635 % 0,23  
Riyal 4,8565 4,8809 % 0,09  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 8,65  
Altın Gr. 987 987 6,76  
Cumhuriyet 6.661 6.762 17,00  
Tam 6.692 6.776 1,00  
Yarım 3.261 3.305 6,00  
Çeyrek 1.635 1.653 2,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,61 0,33  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 0,25  
B. Petrol 91,81 91,81 1,19  
Seans Raporu 15:57
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