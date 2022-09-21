***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.09.2022 15:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064499
BIST
15:573.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,35
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:5718,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:5718,2038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0505
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:57987,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,14
|Açılış
|: 987,15
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ZOREN
|3,96
|956.621.379
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.637.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.798.299
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|56.256.553
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|77.609.017
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|69.551.448
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.965.395
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|204.047.436
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|813.942.099
|% -9,83
|
|THYAO
|70,60
|3.996.445.949
|% -2,55
|
|ASELS
|32,24
|3.318.298.472
|% 4,81
|
|VAKBN
|8,20
|2.456.408.018
|% -2,73
|
|GARAN
|19,57
|2.138.632.137
|% -2,83
|
|HALKB
|8,22
|2.011.327.256
|% -2,26
|
|EKGYO
|3,95
|1.398.545.011
|% -1,50
|
|VAKBN
|8,20
|2.456.408.018
|% -2,73
|
|YKBNK
|7,09
|1.940.104.673
|% -0,98
|
|ZOREN
|3,96
|956.621.379
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|813.942.099
|% -9,83
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3221
|18,3327
|% 0,08
|
|Euro
|18,1925
|18,2038
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7285
|20,8324
|% -0,22
|
|Frank
|18,9493
|19,0635
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8565
|4,8809
|% 0,09
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,65
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.692
|6.776
|1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|1,19
|
Seans Raporu
15:57
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