***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 16:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067502
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1548
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.025,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.025,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5666
|18,5872
|% 0,09
|
|Euro
|18,3662
|18,3917
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,0117
|21,1171
|% -1,07
|
|Frank
|18,8373
|18,9507
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-9,45
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.871
|6.948
|-27,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.698
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
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17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
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17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN