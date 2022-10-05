***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 16:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067501
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0905
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2086
18:051.022,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.022,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5715
|18,5843
|% -0,23
|
|Euro
|18,2521
|18,2762
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,6483
|20,7519
|% -1,61
|
|Frank
|18,6922
|18,8048
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-4,68
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.851
|6.922
|-22,00
|
|Yarım
|3.338
|3.384
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|0,49
|