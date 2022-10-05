***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 16:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067510
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.021,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5850
|% 0,01
|
|Euro
|18,2221
|18,2346
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7107
|20,8145
|% 0,22
|
|Frank
|18,6860
|18,7985
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.846
|6.922
|-9,00
|
|Yarım
|3.336
|3.384
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.691
|-3,00
|