***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 16:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084359
BIST
16:064.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 30,51
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:0618,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:0619,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1053
|Açılış
|: 19,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:061.076,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.076,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:06
|GLCVY
|31,68
|101.671.268
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.550.721
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|299.567.797
|% 9,99
|
|HATEK
|13,56
|111.585.068
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|724.032.482
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|366.251.058
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|103.055.358
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|75.486.554
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|75.779.959
|% -9,96
|
|EREGL
|43,18
|10.155.708.887
|% 4,25
|
|THYAO
|137,10
|9.886.169.640
|% 6,86
|
|KRDMD
|16,23
|7.757.867.903
|% 9,96
|
|ASELS
|49,12
|4.138.548.823
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,28
|3.561.147.577
|% 1,96
|
|KRDMD
|16,23
|7.757.867.903
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,28
|3.561.147.577
|% 1,96
|
|EREGL
|43,18
|10.155.708.887
|% 4,25
|
|ADESE
|1,85
|424.251.001
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,31
|2.314.169.680
|% -1,25
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6383
|% 0,02
|
|Euro
|19,7302
|19,7346
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8622
|22,9769
|% 0,18
|
|Frank
|19,8633
|19,9830
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|7.188
|7.296
|4,00
|
|Tam
|7.217
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,99
|87,99
|2,42
|
Seans Raporu
16:06
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16:21YKSLN
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16:20EGPRO
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16:18ADESE
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