***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 16:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084360
BIST
16:044.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 34,82
|Açılış
|: 4.963
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:0418,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:0419,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1039
|Açılış
|: 19,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:041.076,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.076,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GLCVY
|31,68
|101.670.064
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.550.721
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|299.452.891
|% 9,99
|
|ALKA
|46,72
|242.537.054
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|722.959.178
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|366.149.319
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|103.003.808
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|75.455.796
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|75.640.125
|% -9,96
|
|EREGL
|43,26
|10.098.918.132
|% 4,44
|
|THYAO
|137,80
|9.747.653.421
|% 7,40
|
|KRDMD
|16,23
|7.756.166.869
|% 9,96
|
|ASELS
|49,18
|4.121.916.076
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,29
|3.549.121.650
|% 2,10
|
|KRDMD
|16,23
|7.756.166.869
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,29
|3.549.121.650
|% 2,10
|
|EREGL
|43,26
|10.098.918.132
|% 4,44
|
|ADESE
|1,85
|423.883.388
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,33
|2.268.627.960
|% -1,05
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6381
|% 0,02
|
|Euro
|19,7265
|19,7313
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,8810
|22,9957
|% 0,27
|
|Frank
|19,8701
|19,9898
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.076
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|7.179
|7.288
|-4,00
|
|Tam
|7.208
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,68
|87,68
|2,11
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17BLCYT
Yüzde 8.32 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 635, 585 adet işlem
-
16:15XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 93, 946.00 milyon TL de
-
16:15PKART
Yüzde 4.37 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 770 adet işlem
-
16:14ALMAD
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 901, 428 adet işlem
-
16:13ATATP
Yüzde 4.37 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 295 adet işlem