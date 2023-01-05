***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093541
BIST
10:315.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -12,84
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.504
10:3118,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:3119,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0341
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:311.118,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.118,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DOGUB
|11,00
|9.896.496
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|58.472.035
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|112.903.973
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.680,00
|61.730.795
|% 8,59
|
|ULUSE
|202,50
|4.542.480
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.973.245
|% -9,87
|
|LIDER
|80,40
|4.141.046
|% -8,64
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,66
|2.328.310.370
|% 1,72
|
|THYAO
|146,50
|1.824.357.278
|% 1,38
|
|KRDMD
|19,64
|1.078.425.025
|% -0,76
|
|ASELS
|65,40
|1.026.694.514
|% 0,38
|
|EKGYO
|9,45
|1.010.217.351
|% 0,32
|
|EKGYO
|9,45
|1.010.217.351
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,64
|1.078.425.025
|% -0,76
|
|EREGL
|43,66
|2.328.310.370
|% 1,72
|
|YKBNK
|11,73
|284.141.168
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,57
|296.131.625
|% 0,32
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7496
|18,7553
|% 0,07
|
|Euro
|19,9065
|19,9304
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4822
|22,5949
|% -0,23
|
|Frank
|20,0797
|20,2006
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9722
|4,9972
|% 0,06
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.560
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|
Seans Raporu
10:29
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