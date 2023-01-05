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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.01.2023 10:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
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Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093547


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.753,80 82.354.289 % 10,00  
DOGUB 11,00 11.990.885 % 10,00  
EYGYO 25,18 123.636.318 % 9,96  
SNKRN 27,80 278.639 % 9,19  
DYOBY 31,88 90.019.094 % 9,18  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 18,7486 18,7600 % 0,09  
Euro 19,9147 19,9463 % 0,27  
Sterlin 22,4777 22,5904 % -0,25  
Frank 20,1045 20,2256 % 0,16  
Riyal 4,9725 4,9974 % 0,06  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -6,13  
Altın Gr. 1.117 1.117 -0,53  
Cumhuriyet 7.531 7.644 60,00  
Tam 7.558 7.625 -1,00  
Yarım 3.660 3.727 -1,00  
Çeyrek 1.836 1.864 0,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,16  
Gümüş Gr. 14,29 14,31 -0,03  
B. Petrol 78,73 78,73 0,89  
Seans Raporu 10:44
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