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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.04.2023 15:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135142


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 19,83 18.962.906 % 9,98  
BALAT 15,76 618.107 % 9,98  
PKART 24,28 19.489.166 % 9,96  
KAREL 18,13 109.883.117 % 9,95  
GESAN 81,75 619.029.643 % 9,95  
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15:22 Alış Satış %  
Dolar 19,2766 19,2819 % 0,23  
Euro 20,9399 20,9741 % -0,09  
Sterlin 23,7775 23,8968 % -0,15  
Frank 21,1208 21,2481 % -0,22  
Riyal 5,1212 5,1469 % 0,17  
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15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.998 1.998 -9,95  
Altın Gr. 1.239 1.239 -2,70  
Cumhuriyet 8.481 8.609 -16,00  
Tam 8.531 8.591 28,00  
Yarım 4.166 4.204 14,00  
Çeyrek 2.083 2.102 7,00  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 -0,01  
Gümüş Gr. 15,51 15,52 0,06  
B. Petrol 85,30 85,30 0,18  
Seans Raporu 15:22
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