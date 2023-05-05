***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2023 10:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147166
BIST
11:564.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -43,52
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5619,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 72,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 72,5000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5621,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:5616,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,08
|Açılış
|: 16,25
|
|Önceki Kapanış
|: 16,33
|
16,39
En Düşük
16,23
BIST En Aktif Hisseler11:54
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.184.624
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.259.165
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,72
|50.886.830
|% -57,05
|
|GRTRK
|28,02
|933.408.261
|% -9,96
|
|PAMEL
|147,60
|50.443.594
|% -8,89
|
|GESAN
|51,45
|241.045.197
|% -7,96
|
|EUPWR
|71,65
|1.024.314.085
|% -7,85
|
|EUPWR
|71,65
|1.024.314.085
|% -7,85
|
|GRTRK
|28,02
|933.408.261
|% -9,96
|
|THYAO
|126,40
|923.529.951
|% -1,02
|
|ASTOR
|42,28
|690.520.067
|% -6,46
|
|KOZAL
|16,60
|525.390.297
|% -0,60
|
|EKGYO
|5,39
|260.188.181
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,28
|371.223.256
|% -0,64
|
|ISCTR
|10,80
|397.254.173
|% 1,41
|
|GRTRK
|28,02
|933.408.261
|% -9,96
|
|KOZAL
|16,60
|525.390.297
|% -0,60
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4949
|19,5027
|% 0,17
|
|Euro
|21,5058
|21,5217
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5111
|24,6340
|% 0,33
|
|Frank
|21,7579
|21,8889
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1839
|5,2099
|% 0,06
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-11,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.577
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.274
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|1,25
|
Seans Raporu
11:54
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12:09FLAP
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