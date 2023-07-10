***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 18:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169407
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0684
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0816
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.614,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.614,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0717
|26,0935
|% 0,22
|
|Euro
|28,6151
|28,7486
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,3761
|33,5434
|% 0,15
|
|Frank
|29,2772
|29,4536
|% 0,29
|
|Riyal
|6,9273
|6,9621
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|1,47
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.422
|10.650
|-16,00
|
|Yarım
|5.211
|5.349
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.675
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|0,04
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|-0,61
|