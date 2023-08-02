***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2023 18:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179961
BIST
'
18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0264
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
18:0529,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0689
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
18:051.678,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.678,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9540
|26,9623
|% 0,10
|
|Euro
|29,5186
|29,5251
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,1911
|34,3625
|% -0,37
|
|Frank
|30,6147
|30,7991
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1628
|7,1987
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-8,56
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.086
|-45,00
|
|Yarım
|5.496
|5.568
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.784
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,58
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-1,94
|