***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2023 11:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191630
BIST
'
14:508.155
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,62
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5026,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0343
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5028,7698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0810
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:501.663,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:48
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.247.257
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|41.470.116
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.514.087
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.384.964.438
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.741.454.637
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.404.338
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,42
|6.169.600.203
|% 4,74
|
|YKBNK
|16,94
|5.173.973.194
|% 1,38
|
|KOZAL
|31,18
|5.050.293.574
|% 1,50
|
|EUPWR
|242,30
|4.016.427.466
|% 0,66
|
|THYAO
|250,70
|3.835.821.130
|% -0,79
|
|YKBNK
|16,94
|5.173.973.194
|% 1,38
|
|ISCTR
|23,42
|6.169.600.203
|% 4,74
|
|EKGYO
|8,89
|2.129.674.255
|% 1,02
|
|KOZAL
|31,18
|5.050.293.574
|% 1,50
|
|ZOREN
|4,78
|607.660.215
|% -1,44
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7884
|26,7947
|% 0,13
|
|Euro
|28,7666
|28,7738
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,5284
|33,6965
|% -0,51
|
|Frank
|30,0236
|30,2045
|% -0,40
|
|Riyal
|7,1220
|7,1578
|% 0,08
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-7,68
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|11.256
|11.426
|-8,00
|
|Tam
|11.021
|11.119
|-25,00
|
|Yarım
|5.527
|5.577
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,23
|20,25
|-0,41
|
|B. Petrol
|88,35
|88,35
|-0,67
|