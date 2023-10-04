***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 14:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199413
BIST
'
16:278.431
En Düşük
|Değişim
|: -0,97%
|| -82,74
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2727,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1366
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2729,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2465
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:271.617,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.617,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.956.778
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.900.444
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|THYAO
|241,60
|6.135.723.694
|% -2,46
|
|PETKM
|22,46
|5.425.928.704
|% 3,03
|
|TUPRS
|150,40
|5.081.704.293
|% -2,97
|
|EREGL
|44,80
|3.983.790.745
|% 0,18
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.095.870
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.095.870
|% 9,87
|
|PETKM
|22,46
|5.425.928.704
|% 3,03
|
|ADESE
|2,60
|503.824.537
|% 8,33
|
|KATMR
|2,90
|565.010.100
|% 8,21
|
|ODAS
|14,18
|2.447.378.033
|% 1,72
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5646
|27,5713
|% 0,49
|
|Euro
|29,0212
|29,0309
|% 0,89
|
|Sterlin
|33,4245
|33,5922
|% 0,94
|
|Frank
|29,9954
|30,1761
|% 0,87
|
|Riyal
|7,3278
|7,3645
|% 0,24
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,43
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,30
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,82
|18,85
|0,12
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-1,70
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Seans Raporu
16:25
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