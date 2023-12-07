***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 16:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223678
BIST
'
16:487.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -48,24
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:4828,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:4831,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1204
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:481.897,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.897,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:47
|IZFAS
|11,11
|121.322.215
|% 10,00
|
|ATATP
|97,90
|256.481.009
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.613.537
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.058.850
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,21
|20.418.289
|% 9,57
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|213.751.867
|% -9,96
|
|ICBCT
|17,10
|191.157.344
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.286.440
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.968.655
|% -9,95
|
|THYAO
|249,20
|5.176.023.955
|% -0,82
|
|TUPRS
|150,00
|3.046.087.748
|% 0,07
|
|YKBNK
|19,45
|2.964.131.378
|% -4,75
|
|ASTOR
|104,10
|2.386.119.707
|% 2,56
|
|AKBNK
|34,98
|2.260.476.230
|% -4,16
|
|EKGYO
|7,40
|1.681.167.752
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,45
|2.964.131.378
|% -4,75
|
|ISCTR
|21,96
|2.090.307.044
|% -3,09
|
|ODAS
|9,93
|833.774.808
|% -1,78
|
|ZOREN
|4,77
|353.994.581
|% -1,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9323
|28,9360
|% 0,08
|
|Euro
|31,2559
|31,2701
|% 0,43
|
|Sterlin
|36,2915
|36,4735
|% 0,26
|
|Frank
|32,9354
|33,1338
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6909
|7,7295
|% 0,08
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|910,10
|912,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,59
|991,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,22
|75,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,81
|2.039,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01KIMMR
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 217 adet işlem
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, FROTO, SASA
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 46 kaybederek (% -1.09 ) 6, 848
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, ALFAS, IZFAS, MRSHL, YAYLA
-
16:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, UFUK, ICBCT, QNBFL, OTTO, IHLGM, SAMAT