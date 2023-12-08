***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 15:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224050
BIST
'
16:377.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,74
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:3728,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0657
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:3731,2345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0306
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:371.879,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.879,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,53
BIST En Aktif Hisseler16:37
|LIDER
|62,15
|177.554.315
|% 10,04
|
|KRTEK
|30,58
|60.742.390
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|34.578.997
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.711.974
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.493.542
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.504.731
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.727.943
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,25
|4.959.234.723
|% -0,96
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|TCELL
|58,35
|2.024.107.491
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,82
|1.705.905.864
|% 2,09
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,67
|113.400.927
|% 0,60
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9791
|28,9837
|% 0,23
|
|Euro
|31,2120
|31,2345
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,2134
|36,3950
|% -0,23
|
|Frank
|32,8097
|33,0073
|% -0,28
|
|Riyal
|7,7028
|7,7415
|% 0,21
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,72
|982,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,67
|75,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,21
|2.021,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
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16:52DOFER
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16:49BSOKE
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 826, 576 adet işlem
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16:47INDES
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 017, 043 adet işlem