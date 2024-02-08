***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 12:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248019
BIST
'
15:298.972
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 128,49
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.976
15:2930,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0195
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2932,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:291.994,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.994,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ARZUM
|42,92
|133.320.116
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.652.446
|% 9,98
|
|TMSN
|108,10
|396.859.606
|% 9,97
|
|ULKER
|109,20
|967.090.364
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.963.840
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|486.691.416
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.270.804
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|CELHA
|30,54
|56.052.252
|% -5,91
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|290,75
|8.715.680.788
|% 1,66
|
|EREGL
|45,40
|4.745.872.034
|% 0,84
|
|REEDR
|40,82
|4.466.841.943
|% -2,06
|
|TUPRS
|157,40
|3.152.972.114
|% 2,01
|
|SISE
|51,95
|2.856.668.415
|% 3,38
|
|TSPOR
|1,69
|260.889.641
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|314.755.686
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|371.758.227
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|611.156.912
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,39
|1.165.988.401
|% 0,87
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5958
|30,6024
|% 0,06
|
|Euro
|32,9706
|32,9867
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4428
|38,6356
|% -0,17
|
|Frank
|34,8701
|35,0801
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1342
|8,1750
|% -0,02
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|880,07
|881,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,14
|882,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,74
|2.027,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 35 artarak (% 1.39 ) 7, 876
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, BRSAN, ALCAR, ELITE, FADE, ULKER, BNTAS, CMBTN, DARDL, TMSN
-
15:44
INVEO, INGRM, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
MEKAG, ISBIR, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
Bu seansda işlem gören 253 hisse senedinden 166 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 78 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem