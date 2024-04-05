***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 11:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268156
BIST
'
11:559.361
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 232,26
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.366
11:5532,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:5534,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0612
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:552.353,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,50
|Açılış
|: 2.353,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:55
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|87.844.529
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|89.898.784
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.614.564
|% 9,93
|
|BSOKE
|23,92
|147.767.038
|% -8,21
|
|AKENR
|15,28
|754.449.127
|% -6,54
|
|BRKVY
|179,20
|7.312.512
|% -6,23
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|THYAO
|298,00
|5.162.615.485
|% 2,76
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|KCHOL
|215,50
|1.702.492.522
|% 3,01
|
|EREGL
|41,00
|1.622.001.067
|% 4,01
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,51
|571.510.750
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,73
|921.672.823
|% 4,85
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|HALKB
|14,97
|948.551.969
|% 5,05
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9965
|32,0031
|% 0,34
|
|Euro
|34,7012
|34,7183
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,76
|26,80
|% 0,66
|
|Platin
|924,28
|925,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,01
|1.014,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,81
|90,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,45
|2.287,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:55
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