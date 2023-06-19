***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır:Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.Piyasa Riski: Risk Yönetimi Birimi, piyasa riskini tarihsel riske maruz değer ("RMD") seviyelerine dayalı bir ex-post (geçmişe dayalı-gerçekleşmiş) risk modeli aracılığıyla değerlendirmektedir. RMD'e dayalı ex-ante (geleceğe yönelik-beklenen) risk modeli de piyasa riski ölçümünde kullanılmakta olup, sonuçlar risk yönetimi birimi tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, portföyleri etkileyebilecek piyasa risklerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla aylık stres testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlar Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.Likidite Riski: Risk yönetimi birimi, portföylerde yer alan pay senetlerinin likidite riskinin kontrollerini özel bir Bloomberg yazılımı kullanarak yerine getirir. Hesaplama, her bir menkul kıymetin sadece %10'nunun alınıp satılabilir olduğu düşünülerek, son 20 günlük ortalama işlem hacminin dikkate alınmasına dayanır. Her bir portföyün tahvil bileşeninin likidite hesabında ise "UBS Delta" isimli modelden sağlanan likidite skor değeri esas alınmaktadır. Bu skor değerlerine çeşitli veri tabanlarından alınmış likidite göstergeleri dâhil edilir.Karşı Taraf Riski:Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak dahil edilen borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri ile diğer sözleşmelere ilişkin karşı taraf riskinin hesaplanmasında Finansal Raporlama Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, UFRS 39. maddesine uygun olarak takip yapılır ve pozisyonların anlık olarak hesaplanan piyasa değeri günlük olarak dikkate alınır. Tek bir ihraççı kuruluşa yönelik karşı taraf riski borsa dışı sözleşmelerin pozitif piyasa değerlerinin toplamı şeklinde hesaplanır.Opsiyon sözleşmelerinde Black&Scholes modeli kullanılarak günlük olarak hesaplama yapılır ve bulunan değer piyasa değeri olarak kabul edilerek karşı taraf riski hesaplaması yapılır. Sözleşmenin karşı tarafından fiyat kotasyonunun verilmesi halinde, bu fiyat piyasa değeri olarak kabul edilir ve karşı taraf riski hesaplamasında dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159733BIST