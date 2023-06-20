***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa Riski: Risk Yönetimi Birimi, piyasa riskini tarihsel riske maruz değer ("RMD") seviyelerine dayalı bir ex-post (geçmişe dayalı-gerçekleşmiş) risk modeli aracılığıyla değerlendirmektedir.Bu seviyenin 12 ay boyunca gözlenen RMD'nin %85'ini aştığı tüm hallerde bu durum derhal Yönetim Kuruluna ve İcra Kurulu Başkanı'na bildirilmektedir.Buna ek olarak, RMD'ye dayalı ex-ante (geleceğe yönelik-beklenen) risk modeli de piyasa riski ölçümünde kullanılmakta olup, sonuçlar risk yönetimi birimi tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, portföyleri etkileyebilecek piyasa risklerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla aylık stres testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlar Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.Likidite Riski: Ölçümdeki temel amaç, fonların portföylerini oluşturan yatırım araçlarının, ne kadarlık kısmının ilgili ödeme gününde likit halde olabileceğinin ortaya konulması ve bulunan tutarın fon toplam değerine bölümü ile fonun "likidite oranı" nın bulunmasıdır. Likit olmayan kısmın büyüklüğüise "likidite riski" nin büyüklüğünü gösterir.Fon portföyünde bulunan varlıkların likit olup olmadığı veya nekadarlık kısmının likit kabul edildiği, kendilerine atanan "likidite katsayıları" ile hesaplanmaktadır. Fon portföyünde bulunan yatırım araçları kendilerine atanan likidite katsayıları ile çarpılır.Bulunan sonuçlar, o yatırım aracının o gündeki (ödeme günündeki ) likidite tutarını gösterir.Karşı Taraf Riski: Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak dahil edilen borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri ile diğer sözleşmelere ilişkin karşı taraf riskinin hesaplanmasında Finansal Raporlama Tebliği'nin 9 . maddesi çerçevesinde, TMS/TFRS hükümlerine uygun olarak takip yapılır ve pozisyonların anlık olarak hesaplanan piyasa değeri günlük olarak dikkate alınır. Tek bir ihraççı kuruluşa yönelik karşı taraf riski borsa dışı sözleşmelerin pozitif piyasa değerlerinin toplamı şeklinde hesaplanır.Opsiyon sözleşmelerinde Black&Scholes modeli kullanılarak günlük olarak hesaplama yapılır ve bulunan değer piyasa değeri olarak kabul edilerek karşı taraf riski hesaplaması yapıli halinde, bu fiyat piyasa değeri olarak kabul edilir ve karşı taraf riski hesaplamasında dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160254BIST