***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa Riski: Risk Yönetimi Birimi, piyasa riskini tarihsel riske maruz değer ("RMD") seviyelerine dayalı bir ex-post (geçmişe dayalı-gerçekleşmiş) risk modeli aracılığıyla değerlendirmektedir. Bu seviyenin 12 ay boyunca gözlenen RMD'nin %85'ini aştığı tüm hallerde bu durum derhal Yönetim Kuruluna ve İcra Kurulu Başkanı'na bildirilmektedir. Buna ek olarak, RMD'e dayalı ex-ante (geleceğe yönelik-beklenen) risk modeli de piyasa riski ölçümünde kullanılmakta olup, sonuçlar risk yönetimi birimi tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, portföyleri etkileyebilecek piyasa risklerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla aylık stres testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlar Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.Likidite Riski: Ölçümdeki temel amaç, fonların portföylerini oluşturan yatırım araçlarının, ne kadarlık kısmının ilgili ödeme gününde likit halde olabileceğinin ortaya konulması ve bulunan tutarın fon toplam değerine bölümü ile fonun "Likidite Oranı"nın bulunmasıdır. Likit olmayan kısmın büyüklüğü ise "Likidite Riski"nin büyüklüğünü gösterir. Fon portföyünde bulunan varlıkların likit olup olmadığı veya ne kadarlık kısmının likit kabul edildiği, kendilerine atanan "likidite katsayıları" ile hesaplanmaktadır. Fon portföyünde bulunan yatırım araçları kendilerine atanan "likidite katsayıları" ile çarpılır. Bulunan sonuçlar, o yatırım aracının o gündeki (o ödeme günündeki) likidite tutarını göstemektedir. Bütün yatırım araçlarının likidite tutarlarının toplamı da, fonun toplam likidite tutarını gösterir.Karşı Taraf Riski: Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak dahil edilen borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri ile diğer sözleşmelere ilişkin karşı taraf riskinin hesaplanmasında Finansal Raporlama Tebliği'nin 9.maddesi çerçevesinde, UFRS 39.maddesine uygun olarak takip yapılır ve pozisyonların anlık olarak hesaplanan piyasa değeri günlük olarak dikkate alınır. Tek bir ihraççı kuruluşa yönelik karşı taraf riski borsa dışı sözleşmelerin pozitif piyasa değerlerinin toplamı şeklinde hesaplanır.Opsiyon sözleşmelerinde Black&Scholes modeli kullanılarak günlük olarak hesaplama yapılır ve bulunan değer piyasa değeri olarak kabul edilerek karşı taraf riski hesaplaması yapılır. Sözleşmenin karşı tarafından fiyat kotasyonunun verilmesi halinde, bu fiyat piyasa değeri olarak kabul edilir ve karşı taraf riski hesaplamasında dikkate alınır.Portföydeki varlıkların değerlenmesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir:Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine ilişkin değerleme:Portföye alınması aşamasında türev araç ve swap sözleşmesinin değerlemesinde güncel fiyat kullanılır.Opsiyon sözleşmelerinde güncel fiyat karşı taraftan alınan fiyat kotasyonudur.Forward sözleşmelerinde güncel fiyat dayanak varlığın spot fiyatı baz alınarak hesaplanan teorik fiyattır. Dayanak varlığın spot fiyatı Finansal Raporlama Tebliği'nin 9. maddesinde yer alan esaslara göre tespit edilir. Değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına göre spot fiyat ilerletilerek teorik fiyata ulaşılmaktadır.Fonun fiyat açıklama dönemlerindeDeğerlemede kullanılmak üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve,Karşı taraftan fiyat kotasyonu alınamadığı durumlardaOpsiyonlar için Black&Scholes yöntemi veya bu yöntem yeterli görülmezse Monte Carlo Simülasyonu,Opsiyonlar için devam eden pozisyonların değerlemesinde kullanılmak üzere Black&Scholes modeline göre hesaplanmış,· Hisse ve endeks opsiyonlarında Bloomberg OVME sayfalarından elde edilen teorik fiyat kullanılır.Dayanak varlığın spot fiyatı Finansal Raporlama Tebliği'nin 9. maddesinde yer alan esaslara göre tespit edilir. Değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına göre spot fiyat ilerletilerek teorik fiyata ulaşılır ve bu fiyat değerlemede kullanılır.Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Değerleme Esasları:Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının değerlemesinde borsada ilan edilen fiyat kullanılır. İlgili kıymette işlem geçmemesi halinde son fiyat (borsada hiç işlem geçmemesi halinde nitelikli yatırımcılara arz/halka arz fiyatı) kullanılır. Borsada işlem görmeyen ancak veri dağıtım kanalları aracılığıyla fiyatı ilan edilen yapılandırılmış yatırım araçları için değerlemede güncel fiyat kullanılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259603BIST