***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
22.07.2020 14:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861143
BIST
14:07118.758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 716,01
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:076,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:077,9156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:07409,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,37
|Açılış
|: 409,18
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|46.077.915
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.577.142
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.425.513
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.622.052
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,72
|87.320.254
|% -9,38
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,38
|3.467.487.912
|% 5,31
|
|ASELS
|33,22
|1.031.450.044
|% 2,72
|
|GARAN
|8,00
|629.856.673
|% 0,76
|
|AFYON
|4,76
|438.191.409
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,11
|356.762.914
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,38
|3.467.487.912
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,11
|356.762.914
|% 2,30
|
|CEMAS
|1,75
|198.276.858
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,77
|194.957.518
|% 1,14
|
|AFYON
|4,76
|438.191.409
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6698
|8,7132
|% 0,14
|
|Frank
|7,3158
|7,3599
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,82
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.679
|32,90
|
|Tam
|2.737
|2.749
|33,70
|
|Yarım
|1.328
|1.345
|16,50
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,17
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,55
|