***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.07.2020 13:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçTüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861137
BIST
13:56118.824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 782,47
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:566,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:567,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:56409,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,43
|Açılış
|: 409,24
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.507.478
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.421.957
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.511.560
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,50
|85.878.537
|% -7,69
|
|DITAS
|26,04
|1.857.716
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,39
|3.460.639.430
|% 5,75
|
|ASELS
|33,22
|1.022.107.379
|% 2,72
|
|GARAN
|7,99
|620.606.787
|% 0,63
|
|AFYON
|4,74
|434.834.600
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,10
|351.419.515
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.460.639.430
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|351.419.515
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,75
|196.991.723
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,77
|194.153.109
|% 1,14
|
|AFYON
|4,74
|434.834.600
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6576
|8,7010
|% 0,00
|
|Frank
|7,3120
|7,3561
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,54
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|29,00
|
|Tam
|2.737
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.329
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,58
|