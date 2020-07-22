***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.07.2020 14:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861144
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05410,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 6,82
|Açılış
|: 410,63
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
411,93
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6954
|8,7390
|% 0,44
|
|Frank
|7,3358
|7,3800
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8209
|1,8301
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,08
|
|Altın Gr.
|411
|411
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.666
|2.688
|41,70
|
|Tam
|2.746
|2.758
|42,80
|
|Yarım
|1.333
|1.349
|20,90
|
|Çeyrek
|668
|675
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|1,50
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,34
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|-0,04
|
Seans Raporu
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