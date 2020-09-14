***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.09.2020 11:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874912
BIST
11:511.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:517,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:518,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:51468,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,68
|Açılış
|: 468,91
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:49
|GRNYO
|2,75
|28.094.284
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.715.132
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|15.333.800
|% -7,38
|
|FORMT
|3,64
|59.163.476
|% -6,91
|
|ISGSY
|8,97
|16.661.060
|% -5,58
|
|KRDMD
|3,15
|604.839.489
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|603.252.820
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|359.519.433
|% 0,00
|
|FENER
|39,50
|240.163.640
|% -1,00
|
|ASELS
|16,74
|203.394.281
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|359.519.433
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|604.839.489
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|603.252.820
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|140.342.521
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,40
|167.067.382
|% 7,14
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4901
|7,4928
|% 0,27
|
|Euro
|8,8834
|8,8891
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5999
|9,6481
|% 0,69
|
|Frank
|8,2206
|8,2701
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, PGSUS
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 35 artarak (% 0.43 ) 1, 016
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12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, EGCYO, KSTUR, OZRDN, TKURU, EMNIS, MERIT, BALAT, SUMAS, BEYAZ
-
12:00
CMBTN, LKMNH, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:00
VERUS, IZMDC, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında