***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.01.2021 10:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903415
BIST
10:361.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.573
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|Önceki Kapanış
|: 1.565
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1.574
En Düşük
1.558
10:367,4504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,4450
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|Önceki Kapanış
|: 7,4950
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7,4815
En Düşük
7,4269
10:369,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,0350
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|Önceki Kapanış
|: 9,0400
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9,0885
En Düşük
9,0308
10:36443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,09
|Açılış
|: 443,79
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|Önceki Kapanış
|: 441,70
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444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:36
|INTEM
|66,55
|9.074.815
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|25.166.644
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|29.897.856
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|YYAPI
|2,58
|80.334.805
|% -8,19
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|DOHOL
|3,91
|380.941.192
|% 1,82
|
|KARSN
|4,34
|320.228.223
|% 5,34
|
|SISE
|7,96
|311.461.827
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,16
|292.350.383
|% 0,85
|
|MGROS
|48,40
|248.483.891
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,91
|380.941.192
|% 1,82
|
|KARSN
|4,34
|320.228.223
|% 5,34
|
|TSKB
|1,91
|116.279.236
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,58
|68.542.524
|% -0,63
|
|KRDMD
|7,16
|292.350.383
|% 0,85
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4466
|7,4504
|% -0,19
|
|Euro
|9,0557
|9,0640
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% -0,12
|
|Frank
|8,3476
|8,3979
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% -0,36
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,86
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
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|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,44
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