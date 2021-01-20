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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

20.01.2021 10:35



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903415


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Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,46 25,49 0,32  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,05  
B. Petrol 56,34 56,34 0,44  
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