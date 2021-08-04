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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

04.08.2021 17:28



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954737


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -1,80  
Altın Gr. 493 493 3,83  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,37 25,40 -0,14  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,02  
B. Petrol 71,12 71,12 -1,29  
Seans Raporu 18:05
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